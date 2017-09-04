Гройсман призвал депутатов к единению для принятия реформаторских законопроектов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал к единению депутатов Верховной Рады, президента Украины Петра Порошенко и Кабинет министров для принятия реформаторских законопроектов на новой сессии.

"Завтра начинает работу очередная сессия Верховной Рады Украины. Я считаю, что эта сессия имеет чрезвычайно важную роль, для развития нашего государства. Я думаю, что для нас для всех это шанс изменить Украину", - сказал он в своем видео-обращении в понедельник.

Премьер отметил, что определенные успехи уже имеются: стабилизация экономики, начало масштабного ремонта дорог, но всего этого недостаточно.

"Мы не должны дать шанс тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в нашей стране, на результат. Мы должны сегодня объединиться все вместе: президент, украинский парламент, правительство для того, чтобы принять важные решения, которые окончательно изменят нашу страну", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул важность принятия пенсионной, образовательной реформ и реформу здравоохранения, а также ряда экономических законов.