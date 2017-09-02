В "БПП" увязывают решение о введении биометрического контроля с активностью международного терроризма и действиями РФ

Усиление контроля над въездом/выездом из Украины иностранцев, в частности пропуск их по биометрическим паспортам, необходимы ввиду активности международного терроризма, а также попыток России дискредитировать Украину посредством отправки своих диверсионных групп и уголовных элементов, поясняет народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Указ президента №256/2017 является реакцией на ухудшение ситуации с безопасностью и актуализацию угроз для национальной безопасности Украины", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Политик пояснила, что отмечается высокая активность России в вопросе направления диверсионных групп и уголовных элементов в Украину, цель которых – дестабилизация обстановки в государстве, повышение напряжения в обществе и совершение терактов.

"Мы понимаем, что Кремль ставит цель создать условия для дискредитации Украины в Европе и отмены безвизового режима", - подчеркнула депутат.

При этом И.Фриз отметила, что решение по усовершенствованию процедуры пропуска иностранцев через украинскую границу вызвано еще и активностью международного терроризма.

"Украина находится на пути потенциального движения радикальных элементов с Востока на Запад. Политика Кремля при этом способствует их транзиту в Европу, что ставит перед Украиной задачу повысить требования контроля к лицам, которые въезжают в Украину из стран высокой миграционной и террористической опасности", - сказала она.

Народный депутат также заявила, что Евросоюз сделал важный шаг доверия относительно имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, которая, в свою очередь, должна обеспечить безопасность границ и предотвратить сценарии, при которых украинскую территорию могут использовать для действий иностранных преступных, террористических и диверсионных групп.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 30 августа ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", которым с 2018 года вводится система фиксации биометрических данных лиц.

Данный указ вступил в действие в субботу, 2 сентября.