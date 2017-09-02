Посол Чалый надеется, что визит министра энергетики США в Украину состоится "довольно скоро"

Посол Украины в США Валерий Чалый рассчитывает, что визит министра энергетики США Рика Перри в Украину, запланированный на конец августа и отмененный из-за ликвидации последствий урагана "Харви", состоится в скором времени.

"Министерство энергетики США проинформировало нас о переносе его (министра энергетики США – ИФ) первого визита в Украину. Важно, что этот визит должен состояться и, надеемся, довольно скоро, ведь у Украины и США амбиционная повестка дня сотрудничества в энергетической сфере", - сказал посол интернет-изданию ZN.ua, отвечая на вопрос о том, продолжаются ли переговоры на дипломатическом уровне о визите министра и когда его можно ожидать в Украине.

По словам В.Чалого, новые даты визита определят с учетом графиков американской и украинской сторон, о дате визита будут информировать по дипломатическим каналам.

Как сообщалось, министр энергетики США отложил запланированный на 29 августа визит в Украину в связи с ликвидацией последствий урагана "Харви" в штате Техас (США).

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что компания решила перенести презентацию и обсуждение стратегии "Нафтогаза", запланированные на 31 августа, на ноябрь. "Мы считаем важным привлечь к обсуждению ключевых международных партнеров Украины на как можно более высоком уровне. Однако из-за урагана "Харви" в США … американские участники мероприятия, включая министра энергетики Рика Перри и председателя ОПИК Рея Вошберна, были вынуждены пересмотреть свои планы и не смогут посетить Киев", - пояснили в пресс-службе.