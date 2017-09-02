Политика

11:19 02.09.2017

Первый вице-спикер Рады не довольна темпами имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент и правительство Украины должны определить имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС ключевым приоритетом.

Как написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу, "именно то приблизит нас к членству в ЕС".

"ВР и КМ пока очень отстают в вопросах адаптации законодательства и принятия подзаконных актов, некоторые комитеты откровенно тормозят принятие европейских законов, а в министерствах дефицит специалистов", - отметила первый вице-спикер Рады.

И.Геращенко заявила, что как первый вице-спикер сосредоточится именно на имплементации Соглашения об ассоциации во время новой сессии парламента, которая стартует 5 сентября.

Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной вступило в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года. До этого более полутора лет действовала экономическая часть Соглашения - относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Для вступления в силу Соглашение об ассоциации должны были ратифицировать 28 государств-членов ЕС и Украина.

В Нидерландах вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной был вынесен на консультативный референдум, на котором 6 апреля 2016 года 61% голландцев, принявших участие в голосовании, проголосовали "против". Однако результаты референдума не являются обязывающими для голландского правительства. В итоге нижняя палата Парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля 2017 года, а Сенат Нидерландов (верхняя палата) - 30 мая.

После ратификации Соглашения парламентом Нидерландов были сняты все законодательные преграды, которые блокировали официальный запуск Ассоциации Украина-ЕС.

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