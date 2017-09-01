Решение СНБО и указ Порошенко по биометрическим паспортам для иностранцев приближает введение визового режима с РФ

Указ президента Украины Петра Порошенко и введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о въезде в Украину по биометрическим паспортам для иностранцев, в частности россиян, является одним из этапов приближения к введению визового режима с РФ, заявляет руководитель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Это один из этапов к приближению введения визового режима с Россией", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом А.Гопко отметила, что данное решение не вводит визовый режим с РФ непосредственно. Поэтому, по мнению главы комитета, парламентарии могут настаивать на голосовании за проект постановления об обращении к Кабинету министров о введении визового режима с Россией.

Политик ожидает, что Министерство иностранных Украины разъяснит, каким образом будет усовершенствована процедура въезда в Украину и выезда иностранцев и какое количество украинских консульств для ее реализации будет работать. "Давайте дождемся разъяснений МИД", - сказала она.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации.

Соответствующее поручение содержится в указе президента, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Согласно тексту решения, опубликованного на сайте главы государства, Кабмину поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами РФ, по загранпаспортами, содержащих бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

В месячный срок Кабмину поручено при участии СБУ обеспечить комплекс мер по усилению контроля въезда и выезда из Украины иностранцев, в т.ч. граждан РФ и лиц без гражданства, принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания в Украине иностранцев, в т.ч.граждан РФ, и также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

Решение СНБО от 10 июля 2017 года вводит систему фиксации биометрических данных въезда и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства, усиление соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Обнародованный 1 сентября указ президента №256/2017 от 30 августа 2017 года вводит это решение в действие. Указ вступает в силу со дня его опубликования.