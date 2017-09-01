Политика

15:14 01.09.2017

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на госгранице

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", которым вводится система фиксации биометрических данных лиц.

Соответствующий указ президента Украины №256/2017 от 30 августа 2017 года обнародован в пятницу на сайте главы Украинского государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", - сказано в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие данным указом, возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Интерфакс-Украина
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