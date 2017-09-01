Политика

14:25 01.09.2017

Рада может рассмотреть законопроект о нововведениях в бухучете 5 сентября

Законопроект №4646-д "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" Верховная Рада планирует рассмотреть 5 сентября, сообщила народный депутат Александра Кужель (фракция "Батькивщына").

"Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении важный законопроект 4646-д "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", в который вошли нормы еще двух законопроектов: правительственного №46464 и проекта №4646-1, предложенного группой народных депутатов", – написала А.Кужель на своей странице в соцсети Facebook.

Законопроект призван привести нормы закона в соответствие с законодательством Евросоюза, усовершенствовать порядок применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), говорится в пояснительной записке к документу на парламентском сайте.

В частности, предлагается ввести термины "расходы", "доходы", "отчетный период", "отчет о платеже на счет государства", "собственный капитал", "предприятия, имеющие общественный интерес" и др.

Кроме того, документ содержит норму, согласно которой выявленные в первичных документах незначительные недостатки не будут основанием для непризнания хозяйственной операции.

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