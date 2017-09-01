Пути решения проблемы блокирования ВТС Украины со странами-партнерами обсудили секретарь СНБО и президент ВКУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгением Чолием обсудили ситуацию на Донбассе и взаимодействие при разрешении ряда существующих проблем.

Как сообщает в пятницу пресс-служба СНБО Украины, "№собеседники обсудили возможные пути решения проблемы блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами, а также вопросы освобождения политических заключенных-украинцев, которых незаконно удерживают в России".

Отдельное внимание стороны уделили вопросу помощи со стороны ВКУ в донесении до государств-партнеров Украины информационных сообщений и опровержений фейковых информаций об Украине, которую распространяет российская пропаганда.

"Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на Востоке Украины. По словам А.Турчинова, поскольку вражеские обстрелы на востоке Украины не прекращаются после очередной договоренности о прекращении огня, это является свидетельством того, что "Путин не собирается убраться из оккупированной территории, и для него война в Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Е.Чолий подчеркнул, что приоритетом для ВКУ является "содействие тому, чтобы международное сообщество помогло победить гибридную агрессию против Украины".

"Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы закон, который подписал президент США о военно-технической помощи Украине, не остался только на бумаге, а стал реальностью", - подчеркнул он.

Кроме того собеседники констатировали, что санкционное давление на страну-агрессора должно "не только продолжаться, но и увеличиваться".