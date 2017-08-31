Вопрос создания антикоррупционного суда отсутствует в планах коалиции на предстоящую сессию Рады

Принятие законодательной базы для создания независимого антикоррупционного суда не является приоритетным для коалиции на предстоящую сессию Верховной Рады, заявляет народный депутат из фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая.

"Только что завершилось совещание у председателя Верховной Рады Украины относительно повестки дня на следующую сессионную неделю и планов на осень. Создание независимого антикоррупционного суда не в приоритетах и отсутствует в планах коалиции", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, законопроект об антикоррупционных судах №6011 авторства вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, народных депутатов Егора Соболева, Мустафы Найема, Сергея Лещенко и ряда других парламентариев был зарегистрирован в Верховной Раде в начале февраля.

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады указал, что законодательная инициатива была зарегистрирована в парламенте с нарушением в частности ст.125 Конституции Украины, которая предусматривает, что законопроекты, касающиеся создания, реорганизации ликвидации судов, вносит президент Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", в администрации президента готовят такой законопроект. Вместе с тем, Высший совет правосудия (ВСП), рассмотрев проект закона "Об антикоррупционных судах" (№6011), пришел к выводу о нецелесообразности принятия этого закона как противоречащего Конституции Украины.

При этом согласно тексту меморандума между Украиной и Международным валютным фондом, закон об антикоррупционных судах должен быть принят Верховной Радой до середины июня 2017 года, а работа таких судов должна начаться до конца марта 2018 года.

Кроме того, в начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект (№6529) авторства народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Алексеева – о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей относительно введения обязательной специализации судей по рассмотрению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Законодательная инициатива предлагает Верховной Раде ввести антикоррупционную специализацию для судей общих и апелляционных судов, а также отказаться от создания Высшего антикоррупционного суда.

27 июня председатель украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в Венецианской комиссии обещали до осени предоставить вывод по двум законопроектам об антикоррупционных судах, в результате чего в Верховную Раду Украины будет внесён единый проект закона и это увеличит шансы на его принятие.

21 июля Deutsche Welle со ссылкой на источники в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) сообщило, что Комиссия получила запрос А.Парубия с просьбой провести экспертную оценку и проверку на соответствие стандартам Совета Европы двух законопроектов, касающихся создания в Украине специальных антикоррупционных судов. По информации издания, соответствующий запрос на имя генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда поступил в четверг, 20 июля. По предварительным оценкам, эксперты будут работать над заключением по этим законопроектам не менее года.

Вместе с тем 10 августа директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник выразил надежду, что надеется, что осенью решится вопрос создания антикоррупционного суда в Украине.