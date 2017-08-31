Политика

18:06 31.08.2017

Порошенко и Пранцкетис обсудили вопрос имплементации "Плана Маршалла для Украины"

Президент Украины Петр Порошенко и спикер Сеймаса Литвы Викторас Пранцкетис обсудили имплементацию инициативы литовского парламента "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." и выразили обеспокоенность проведением Россией военных учений вдоль общих границ.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, в ходе встречи в Киеве П.Порошенко и В.Пранцкетис выразили обеспокоенность продолжением агрессивной политики Российской Федерации в контексте милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и проведением Россией военных учений вдоль общих границ.

"Была отмечена важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения и усиления соответствующих санкций", – сказано в сообщении.

Также во время встречи стороны детально обсудили вопросы практической имплементации инициативы парламента Литвы "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины"), который предусматривает предоставление мощной финансово-инвестиционной поддержки и помощи по проведению реформ.

"Договорились о дальнейшей координации работы с целью его одобрения и поддержки со стороны ЕС", - сказано в сообщении.

П.Порошенко также поблагодарил В.Пранцкетиса за активную поддержку Литвы в вопросе введения Европейским Союзом безвизового режима поездок для граждан Украины и окончательного вступления 1 сентября 2017 в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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