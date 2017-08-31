Политика

17:50 31.08.2017

Лондон готов рассмотреть предложения Киева относительно иных сфер оказания помощи для ВСУ

Позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи Вооруженным силам Украины является гибкой, заявил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - цитирует в четверг министра Вооруженных сил Великобритании пресс-служба Минобороны Украины.

По его словам, участие британских военных в параде ко Дню Независимости Украины стало очередным сигналом о поддержке Украинского государства, а также продемонстрировала миру приверженность Великобритании усилиям по последовательной поддержке европейской безопасности.

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