"Наш край" требует от правительства реформирования высшего образования

Партия "Наш край" требует от Кабинета министров немедленно разработать концепцию реформирования высшего образования, чтобы украинские студенты оставались учиться в Украине.

"Минобразования Украины до сих пор работает по устаревшим стандартам подготовки специалистов, без учета требований современности. Это привело к тому, что сегодня 4% украинских студентов учатся за границей. Высшее образование сегодня нуждается в немедленном реформировании", – заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, информирует пресс-служба партии в четверг.

По его словам, кроме отсутствия видения развития образования, правительство до сих пор не понимает потребностей современного рынка труда. "В стране дефицит рабочих профессий – количество заведений, которые готовили слесарей, монтажников или сварщиков, существенно уменьшилось, а нынешний спрос на этих работников зашкаливает. Вместе с тем Министерство образования продолжает штамповать тысячи юристов и экономистов, которые пополняют ряды безработных", – отметил А.Мазурчак.

По его словам, сегодняшние попытки правительства реформировать образование сводятся к мелким изменениям, тотальной экономии и посягательствам на конституционные права граждан.

Партия "Наш край" требует подготовить концепцию реформирования послешкольного образования с учетом тенденций развития рынка труда.

"Минобразования должно иметь видение развития образования на основе реальных потребностей украинского общества и экономики на 5, 10, 15 лет вперед, иначе молодежь будет продолжать выезжать на учебу за границу", – резюмировал А.Мазурчак.