Парубий о "плане Маршалла": Скептиков нужно убедить в возможности реализации этой идеи

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что критики "плана Маршалла" для Украины заинтересованы не допустить создания механизма масштабной поддержки страны.

"Думаю, что критики этой инициативы имеют совсем другой интерес. Их интерес заключается в совершенно других целях и задачах, чтобы не позволить найти механизм более масштабной поддержки Украины в противостоянии с Россией", - сказал А.Парубий журналистам после совместного заявления по итогам встречи с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом в четверг в Киеве.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналиста о том, что озвучиваются сомнения относительно того, что финансовая поддержка в рамках такой программы может быть использована честно.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что является сторонником инициативы Литвы по созданию "плана Маршалла" для Украины.

При этом он добавил, что Украина имеет большой опыт сотрудничества с международными фондами в вопросах поддержки реформ в стране.

"Мы должны встречаться со скептиками, убеждать их. Убеждать, что сможем реализовать эту идею и объединить вокруг нее весь Европейский Союз и США", - сказал А.Парубий.

В свою очередь, В.Пранцкетис в ходе совместного заявления со спикером украинского парламента по итогам встречи поздравил Украину с тем, что с пятницы, 1 сентября, в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украинско-литовский проект "плана Маршалла" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщал ранее глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.