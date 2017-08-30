Климкин в Будапеште поднимет вопрос исчезновения сына украинского офицера Гриба

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 31 августа, примет участие в заседании Вышеградской четверки и "Восточного партнерства", а также обсудит с белорусским коллегой ситуацию с исчезновением сына украинского офицера Павла Гриба.

"Завтра в Будапеште принимаю участие в очередном заседании МИД формата Вышеградская четверка+"Восточное партнерство". ("Восточное партнерство" - ИФ) должно помогать Украине, а мы должны быть готовы эффективно воспользоваться помощью ЕС", - сообщил глава МИД в своем микроблоге в Твиттере в среду.

Кроме того, П.Климкин планирует в Будапеште обсудить "дело исчезнувшего гражданина Украины Павла Гриба" с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Как сообщалось, 28 августа стало известно об исчезновении в Беларуси 19-летнего гражданина Украины П.Гриба. По словам его отца, юноша уехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях.

Прокуратура в Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения П.Гриба, в компетентные органы этой страны будут направлены ходатайства для получения информации о его местонахождении.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно пропавшего на территории Беларуси П.Гриба.