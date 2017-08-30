Меркель считает правильной политику Германии в отношении беженцев
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник заявила, что не сомневается в правильности миграционной политики страны в отношении прибывающих на территорию Германии нелегалов.
"Это было важным и правильным выбором - принять беженцев в такой особенной по своему характеру ситуации. Помимо этого, мы должны выработать долгосрочное решение этой проблемы", - сказала германский канцлер журналистам в Берлине.
А.Меркель также раскритиковала действия других европейских стран в отношении мигрантов, считая принятые государствами меры недостаточными.
"Европа по-прежнему не выполнила своих обязательств (по приему беженцев - ИФ)", - добавила она.
При этом А.Меркель подчеркнула необходимость реформирования правил, по которым нелегалы должны подавать ходатайство о предоставлении убежища в первой европейской стране, границу которой они пересекли.