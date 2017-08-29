Политика

16:50 29.08.2017

Киев осуждает запуск КНДР баллистической ракеты

Украина решительно осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которая представляла серьезную угрозу Японии, заявляет Министерство иностранных дел Украины.

"Он (запуск ракеты - ИФ) стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности, поскольку полностью противоречит мирным дипломатическим путям урегулирования проблемы безопасности на Корейском полуострове. Продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН относительно северокорейской ракетной программы, особенно после единогласного принятия резолюции СБ ООН 2371 (2017)", - говорится в заявлении МИД, распространенном во вторник.

Украина присоединяется ко всем странам, которые осудили такую опасную деятельность Пхеньяна, и призывает руководство КНДР "немедленно прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом".

"В противном случае санкции Совета безопасности должны быть дополнены и усилены", - подытожил МИД.

Как сообщалось, 28 августа КНДР провела испытание ракеты, которая была запущена в Японское море. Ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, достигнув при этом максимальной высоты 550 км, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи. Она пролетела над Японией и упала в океан в 1180 км от японского острова Хоккайдо.

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