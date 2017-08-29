Политика

15:19 29.08.2017

США не будут договариваться с РФ за спинами украинцев

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с РФ относительно разрешения вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны, сообщает "Deutsche Welle".

"Это абсолютно точно не произойдет. Этого нет, и не будет ни одного отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", - сказал К.Волкер в эксклюзивном интервью изданию в понедельник.

По его словам, Вашингтон поддерживает процесс по урегулированию ситуации на востоке в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, РФ), но не намерен становиться его частью или возглавлять его.

Дипломат также отметил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа. "Она является важной. Есть многие другие дела в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными… Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина является также важной", - отметил К.Волкер.

По его словам, Вашингтон будет считать политику относительно Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

Как сообщалось, К.Волкер провел 21 августа в Минске рабочую встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

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