Политика

14:17 29.08.2017

В "Оппоблоке" называют абсурдными обвинения депутатов Николаевского горсовета

В партии "Оппозиционный блок" расценивают обыски у депутатов от этой политсилы в Николаевском городском совете как очередную попытку власти дискредитировать оппозицию и заявляют об абсурдности обвинений.

"В Николаеве проходят массовые обыски у депутатов горсовета – представителей "Оппозиционного блока". Предъявленные обвинения настолько абсурдны, что вызывают серьёзные сомнения в адекватности того, кто их санкционировал. Все эти действия правоохранительных органов в отношении николаевских оппозиционеров говорят только об одном – власть настолько боится оппозицию, что готова идти на любые, даже противозаконные действия, чтобы дискредитировать оппозиционных политиков", - говорится в заявлении партии, распространенном во вторник.

В политсиле утверждают, что депутаты Николаевского горсовета от "Оппоблока" "выступали только в защиту людей и делали всё для развития города".

Как сообщалось, во вторник в Николаевском горсовете проводятся обыски. "Следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направлены на противодействие преступности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательству, рейдерству, угрозам убийством и других тяжких преступлений", - сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

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