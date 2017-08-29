Париж и Берлин продолжат усилия для реализации минских договоренностей – Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Берлин будут предпринимать все необходимые действия для того, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Франция и Германия продолжат вместе прикладывать все свои усилия для того, чтобы выполнялись минские договоренности", - сказал Э.Макрон, выступая во вторник в Париже.

Он также вновь призвал все стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня.