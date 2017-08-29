Политика

13:45 29.08.2017

Российская техника может остаться в Беларуси после учений "Запад-2017"

Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" вызывают опасения в связи с тем, что техника РФ после их завершения может остаться на территории Беларуси, заявляют в парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

"Одна из опасностей, которая действительно существует – это то, что техника, которую россияне переместили якобы для проведения этих учений, может остаться на хранении на территории Беларуси. Вы знаете, что если техника уже осталась, то намного легче развернуть боевые дивизии, чем в случае, когда этой техники нет на данной территории", - сказал руководитель фракции БПП Артур Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, во время посещения Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоялась летом в Беларуси, члены украинской делегации, представители МИД и посольства Украины получили заверения, что Беларусь не допустит, чтобы российская агрессия вышла на территорию Украины через Беларусь.

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