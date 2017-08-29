Законопроект о реинтеграции Донбасса появится в Раде после его утверждения СНБО

Законопроект о деоккупации Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов.

"Мы, как представители парламента, ждем заседания Совета национальной безопасности и обороны. После того, как на Совете национальной безопасности и обороны будет принята окончательная редакция (законопроекта о реинтеграции Донбасса – ИФ) и передана в парламент, думаю уже в ближайшее время, парламент будет принимать решение по этому вопросу", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

А.Герасимов добавил, что подготовка документа почти завершена, над ним работали специалисты, народные депутаты, представители СНБО.

По его словам, многие видели промежуточные версии законопроекта, но окончательная редакция будет после утверждения СНБО.

"Этот законопроект о реинтеграции, о том, каким образом мы приблизим время возвращения этих территорий. Первый базовый принцип: Донбасс – это Украина… Базовый принцип этого законопроекта – повышение эффективности, ускорение возвращения этих территорий в Украину", - отметил руководитель фракции.

При этом А.Герасимов не стал раскрывать суть положений законопроекта, в частности как будет в дальнейшем переформатировано АТО, а также какова будет судьба проекта "Стена" на Донбассе.

Как сообщалось, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. По ее словам, Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и США по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.