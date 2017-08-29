Меркель верит в возможность разрешения проблемы Донбасса в рамках нормандского формата

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против РФ будут сняты, когда в них не будет надобности.

"Санкции в отношении России будут сняты, когда в них больше не будет необходимости. Мы найдем решение конфликта (на Донбассе - ИФ) в рамках нормандского формата", - сказала А.Меркель во вторник на пресс-конференции.

"К началу учебного года был достигнут режим прекращения огня", - напомнила она.

"Когда мы сможем реализовать повестку минских договоренностей, у нас появятся хорошие шансы, при которых мы сможем снять санкции", - сказала канцлер.