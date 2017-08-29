Депутат Лещенко заявляет о давлении СБУ на трейдеров и монополизации рынка сжиженного газа со стороны России

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявляет о давлении Службы безопасности Украины (СБУ) на трейдеров, за счет чего произошла монополизация рынка сжиженного газа в Украине.

Как сообщил депутат в ходе брифинга во вторник, из-за требований со стороны СБУ наложить санкции на трейдеров сжиженного газа в конце 2016-начале 2017 года привели к тому, что на три с половиной месяца была остановлена работа этого бизнеса при невмешательстве Антимонопольного комитета Украины и Министерства экономического развития и торговли.

"Это было системное наступление на трейдеров со стороны спецслужб… Это привело к тому, что рынок начал перераспределяться в интересах одного игрока. Им является Виктор Медведчук и его компания… Proton Energy", – сказал он во время брифинга.

По его словам, компанія Proton Energy Group S.A. (Швейцария) импортирует в Украину около 40% сжиженного газа. Как утверждает С.Лещенко, достигнуть этой доли на рынке компании удалось в два этапа.

"Сначала произошла зачистка рынка руками СБУ в конце прошлого года – в начале нынешнего. Вторая часть – создание эксклюзивных условий для Proton Energy, когда "Роснефть" выдала только ей права на импорт газа в Украину", – уточнил депутат.

Он также считает, что дальнейшее снижение цен на сжиженный газ не достигнет докризисного уровня.

Как сообщалось, розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине с 14 по 21 августа 2017 года выросли на 25,6% или на 2,9 грн/литр – до 14,3 грн/литр, а спустя неделю достигли 16-17 грн/литр.

Ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов выразил сомнения, что санкции СБУ в отношении некоторых импортеров сжиженного газа могли послужить причиной роста цен, так как они были отменены до вступления в силу. Тем временем, в Proton Energy Group S.A. заявили, что основной причиной резкого подорожания автогаза в Украине стал его дефицит в традиционных источниках поставок: России, Беларуси и Польше.