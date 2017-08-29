Макрон на мини-саммите по миграции призвал объединить усилия всех затронутых этим вызовом стран

Темой встречи руководителей Германии, Франции, Испании, Италии, Нигера, Ливии и Чада в Париже в понедельник были миграция и незаконные массовые миграционные потоки, которые различным образом затрагивают эти страны, сообщил после совещания французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы должны действовать все вместе от стран происхождения миграции до Европы, включая тех, кого называют "странами транзита", и, конечно, в первую очередь - Ливию, чтобы наша деятельность была эффективной. И это вызов как для Европейского союза, так и для Африканского союза. Исходя именно из этого мы сегодня обменялись мнениями", - сказал Э.Макрон на совместной пресс-конференции.

Он выделил три темы, которые считает важнейшими в данном контексте, - это "незаконные миграционные потоки и перевозчики мигрантов, тема Ливии, а также тема Нигера и Чада".

По его словам, проблема контрабанды "живого товара" требует немедленного и эффективного решения на основе согласованного сторонами на встрече краткосрочного плана действий, предлагающего конкретные меры по ликвидации преступных сетей. Президент считает, что сети перевозчиков мигрантов связаны также с контрабандой наркотиков, оружия и терроризмом, они превращают "в кладбище Африку и Средиземное море".

Меры по борьбе против контрабандных сетей, продолжил Э.Макрон, должны сопровождать "механизмы контроля на границах, целенаправленные акции, но также экономическое развитие местных сообществ, которое позволит тем, кто оказался вовлеченным в экономику контрабанды, найти другие местные перспективы развития". Он считает, что сотрудничество Италии и Ливии в таком направлении является отличным примером того, к чему следует стремиться.

Что касается Ливии, отметил французский президент, речь идет о том, чтобы углубить совместные действия по стабилизации и инклюзивному политическому переходу в этой стране под эгидой ООН. Укрепление безопасности в этой стране является "абсолютной необходимостью для мира и не имеет альтернативы для контроля миграционных потоков", добавил Э.Макрон. В связи с этим он напомнил об оказываемой Ливии европейской помощи по наблюдению за территориальными водами, о подготовке ливийской береговой охраны и содействии политическому диалогу и примирению. Э.Макрон также назвал очень важным международное сотрудничество по развитию в Ливии гуманитарной инфраструктуры для беженцев, отвечающей международным нормам.

Президент Франции заявил, что встреча в понедельник в Париже позволила предложить конкретные меры "у истоков миграционных потоков", особенно в двух крупных транзитных странах - Нигере и Чаде.

Он напомнил сделанные им в начале лета обещания обеспечить в этих странах в отношении мигрантов "гуманитарное отношение на высоте наших требований", особенно что касается тех, кто имеет право на убежище и международную защиту. Достигнутые на встрече в Париже договоренности, по его мнению, позволят выполнить эти обещания.

Президент также отметил предусмотренную планом организацию возврата мигрантов в страны происхождения посредством прямого сотрудничества с каждой конкретной страной. По его словам, нельзя, чтобы достигнутые договоренности возложили все бремя тягот, связанных с миграцией, на Нигер и Чад, которые сами страдают от нее.

"Солидарность, гуманность и эффективность - принципы, превалирующие в действиях, которые мы хотим осуществить, и в заключениях принятого сегодня текста, ясно говорящих, что все это имеет смысл только в том случае, если вписывается в долгосрочную политику, которую мы, европейские страны, хотим осуществлять в сотрудничестве с Европейским союзом, а именно: в политику развития - потому что большинство этих мигрантов отправляется в такой путь с риском для своей жизни и дает зарабатывать контрабандистам, так как они не могут иметь нормальную жизнь и нормальное развитие в своих странах", - подчеркнул Э.Макрон.