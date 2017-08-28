Политика

16:54 28.08.2017

В правительстве Украины надеются на "критическую массу" молодых профессионалов в госаппарате после реформы госуправления

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявляет, что реформа государственного управления, в рамках которой планируется набрать до 1 тысячи специалистов по вопросам реформ, должна обеспечить государственную службу молодыми профессионалами.

"Задача реформы – привнести критическую массу молодых, а главное - новых профессиональных людей в структуру госаппарата", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник.

По словам А.Саенко, нынешняя система государственной службы и государственного управления является неэффективной и не инновационной.

"Инициатива не приветствуется, и человек, который готов взять на себя большие ответственности, иногда даже наказывается. За счет этого мы имеем низкое качество правительственных решений, когда они разрабатываются не в консультациях с общественностью, не анализируя лучший мировой опыт, а по сути, в чиновничьих кабинетах", - сказал министр.

Он считает, что для изменения существующей ситуации, кандидаты на должности специалистов по вопросам реформ должны иметь опыт проведения трансформаций больших структур и быть профессионалами в той сфере, которой планируют заниматься.

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Интерфакс-Украина
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