Политика

16:11 28.08.2017

Порошенко: Мы скоординировали деятельность СММ ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достигнутой договоренности о координации деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Мы скоординировали деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ. Нас не удовлетворяет, когда инспектора ОБСЕ приехали в 9 утра, в 6 (вечера – ИФ) уехали, а всю ночь обстреливают", - сказал он в Покровске в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к открытию трех опорных школ в н.п.Покровск, Часовой Яр и Дружковка Донецкой области.

Глава государства напомнил об украинской инициативе о "школьном перемирии" – с 25 августа объявить "жесткое прекращение огня". В этом контексте президент подчеркнул, что третьи сутки у Вооруженных сил Украины нет боевых потерь.

"Третьи сутки мы не имеем обстрелов из тяжелого вооружения", - подчеркнул П.Порошенко.

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