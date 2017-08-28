Отношения США и РФ будут заморожены, пока не решится конфликт на Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американо-российские отношения не наладятся, пока не будет найдено решение по конфликту на Донбассе.

"Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема вредит им", - сказал он в интервью Financial Times, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

К.Волкер также подчеркнул, что Россия должна соблюдать Минские соглашения.

Кроме того, он отметил, что Россия, похоже, пытается "заморозить" конфликт на Донбассе. По его словам, Россия "расплачивается за присутствие на Донбассе санкциями и политически". "И откровенно говоря, с течением времени ситуация будет становиться хуже, а не лучше", - заявил К.Волкер.

"Ситуация, когда дипломатические отношения, экономические отношения с Россией будут заморожены, это, конечно, не то, чего хотела бы Россия. Я думаю, она должна сделать свой выбор", - добавил спецпредставитель.

Он добавил, что конфликт на Донбассе "становится хуже и продолжит ухудшаться, если мы ничего не сделаем".