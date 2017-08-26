В вопросе направления миротворцев ООН на Донбасс может возникнуть ряд проблем, - Марчук

Если Украина аргументирует необходимость направления миротворческой мисси ООН на Донбасс агрессией России, это будет означать войну двух государств, а миротворцы в таких случаях не участвуют, и ином случае Киеву придется договариваться с ОРДЛО, признавая их стороной внутреннего конфликта, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"О миротворческой мисси ООН на Донбасс. Что нужно учитывать. Во-первых, приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины согласно нашему законодательству возможно только с согласия Верховной Рады… Уровень вооружённости этой миссии будет подробно выписан в мандате. Второе, страна, инициирующая направление такой миссии, должна очень подробно аргументировать своё предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто. Если мы в предложении укажем агрессию России, это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит, у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Кроме того, по его словам, для введения миротворческой мисси ООН на Донбасс нужно согласие сторон. "Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна агрессор. Согласится Россия быть стороной конфликта, да еще в решении ООН? Не думаю", - отметил Е.Марчук.

Если же Москва согласится вывести российские войска с Донбасса и там останутся только два армейских корпуса ОРДЛО, тогда Киеву придется договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. "То есть, косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт", - написал Е.Марчук.

В любом случае, по его мнению, согласование в Совбезе ООН Россия, скорее всего, заблокирует, а голосование Генеральной Ассамблеей ООН по такому вопросу "очень проблематично, хотя и возможно".

Вместе с тем, по его словам, если все эти вопросы все же будут решены и миссия ООН зайдет на Донбасс, то какой должна быть численность и бюджет этой миссии, чтобы взять под контроль всю контактную линию (426 км.) и неконтролируемый Украиной участок госграницы (406 км 700 м). И получит ли миссия доступ к любым объектам и участкам на временно оккупированной территории.

Кроме того, по его словам, открытым остается вопрос о том, какими правовыми нормами, уставами, законами будет регулироваться применение оружия членами мисси ООН на территории Украины (особенно на поражение), и кто будет расследовать факты неправомерного применения оружия членами миссии (особенно с летальными исходами).

Е.Марчук также отметил, что в случае, если Россия согласится на эту миротворческую миссию, то, скорее всего, они будет настаивать на включении ее контингента в состав мисси, а также на введении своего представителя в состав командования миссии. "Если Россия не сторона конфликта – а это, скорее всего, будет условием России на эту миссию, тогда никаких аргументов для возражения о включении ее контингента и представителя в командовании миссии нет", - подчеркнул представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ.