Политика

16:38 25.08.2017

Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках - посол США

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках и активизировать стартапы.

"Мы считаем, что важный элемент повышения конкурентоспособности экономики Украины является активизация стартапов, повышение конкурентности на внутреннем рынке", - сказала М.Йованович в ходе экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: Сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" в пятницу в Киеве.

Посол считает, что сейчас важно повысить конкурентоспособность Украины и на международном рынке.

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Интерфакс-Украина
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