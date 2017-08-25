Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках - посол США

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Украине необходимо развивать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках и активизировать стартапы.

"Мы считаем, что важный элемент повышения конкурентоспособности экономики Украины является активизация стартапов, повышение конкурентности на внутреннем рынке", - сказала М.Йованович в ходе экономического форума "Поддержка экономического развития Украины: Сотрудничество между правительством Украины и диаспорой" в пятницу в Киеве.

Посол считает, что сейчас важно повысить конкурентоспособность Украины и на международном рынке.