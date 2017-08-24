Порошенко убежден в цивилизованных отношениях власти и оппозиции

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что политическая борьба внутри страны будет происходить в рамках цивилизованных европейских стандартов.

"Я уверен в том, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов, цивилизованных отношений власти и оппозиции", - сказал президент, выступая на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

По словам главы государства, враг пытается подорвать Украину изнутри, но украинцы сплотились перед лицом агрессии.

"Российская агрессия сплотила нас в единую политическую нацию. Традиционные украинские хутора, где каждая "хата скраю", объединились в единую патриотичную семью, которая отстояла свой общий дом", - сказал он, указав, что в Украине возникло неравнодушное гражданское общество, которое является ключевым союзником в проведении реформ.