Политика

10:48 24.08.2017

Порошенко: наша армия в лучшей форме, но впереди много работы по ее укреплению и совместимости со стандартами НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость укрепления украинской армии и процесса адаптации к стандартам НАТО.

"Я уверен в нашей армии, она в лучшей форме, чем когда-либо. Это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, получению ею полной совместимости со стандартами НАТО", - сказал президент, выступая на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

Он подчеркнул, что в настоящее время Украина ищет и находит эффективные решения "чтобы в длительной исторической перспективе сдерживать российскую армию – самую большую в Европе и третью в мире".

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Интерфакс-Украина
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