Политика

17:49 23.08.2017

Трамп поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Украины Петр Порошенко получил поздравления от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", - цитирует поздравление президента США пресс-служба главы Украинского государства в среду.

Д.Трамп отдельно подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент США передал украинцам поздравления и пожелания, подчеркнув, что День Независимости – особенный момент для празднования и оценки достигнутых результатов, несмотря на существующие вызовы.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.

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Интерфакс-Украина
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