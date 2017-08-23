Спикер парламента Молдовы подтвердил просьбу к ООН обсудить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подтвердил, что власти республики попросили ООН включить в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в начале сентября, вопрос о выводе российских войск с территории республики.

А.Канду написал об этом в социальных сетях, выразив возмущение тем, что Россия "вот уже 25 лет, под видом миротворческой миссии, незаконно удерживает на территории Молдовы свои войска, амуницию и вооружения, запугивая местное население".

"В конце минувшей сессии парламент принял декларацию, в которой потребовал вывода войск и уважения нейтралитета и государственности Республики. Это был не просто очередной документ. Мы продолжим делать всё для реинтеграции государства", - написал спикер.

Как сообщалось ранее в среду, постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару обратился с письмом к руководству ООН с просьбой включить в повестку дня Генассамблеи 12 сентября вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровского региона.

Он считает, что рассмотрение этой темы "станет столь необходимым практическим шагом в русле превентивной дипломатии в регионе, в котором поддержание международного мира и безопасности находится под угрозой".

Между тем президент Молдовы Игорь Додон считает успешной миротворческую миссию РФ в Приднестровье и заявляет о необходимости продления срока нахождения военной базы РФ на этой территории. "Надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и нахождение военной базы, вывод которой возможен при политическом решении конфликта", - написал президент республики И.Додон на своей странице в Facebook.