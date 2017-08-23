Подавляющее большинство украинцев поддержало бы Акт провозглашения независимости и в 2017 году

Если бы референдум по вопросу независимости Украины проходил в мае 2017 года, то за акт о независимости проголосовали бы 70% жителей Украины, против - 8%, и 22% - не определились или не стали бы участвовать в референдуме, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 19-28 мая 2017 года.

"То есть, если бы референдум относительно независимости Украины проводился в мае 2017 года, и те, кто не определился, как голосовать, как обычно, не пришли бы на референдум, в этом референдуме участвовало бы 78% населения, и 90% из них проголосовали бы за акт о независимости, 10% - против", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте КМИС в среду.

При этом в КМИС отмечают, что за год поддержка независимости Украины усилилась: часть тех, кто проголосовал бы за акт о независимости, увеличилась с 64% населения в мае 2016 года до 70% в мае 2017 года (или с 87% до 90% тех, кто участвовал бы в голосовании).

По данным опроса, часть тех, кто в случае референдума проголосовал бы за независимость Украины, существенно превышает часть тех, кто проголосовал бы против, во всех регионах. В 2017 году в западных областях 87% населения высказалось за независимость, 2% - против, в центральных - 72% против 9%, в южных 63% против 13% - против и в восточных областях 43% против 7%. При этом не определились или не стали бы голосовать 10% на западе, 19% в центре, 24% на юге и 50% на востоке Украины.

Методом личного интервью было опрошено 2 тыс 40 респондентов в 108 населенных пунктах всех областей Украины, кроме Крыма по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50% и 1,4% - для показателей близких к 5%.