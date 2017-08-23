Порошенко может обратиться с посланием к Раде в первый день новой сессии

Президент Украины Петр Порошенко может обратиться к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны в первый пленарный день новой сессии, сообщил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"По моей информации – предварительной – это должно состояться буквально в первый день заседаний. Во вторник, в начале сессии", - сообщил А.Парубий журналистам в среду в Киеве.

При этом спикер отметил, что он намерен обсудить точную дату послания во время встречи с главой государства в четверг, 24 августа.

Седьмая сессия Верховной Рады 8-го созыва начнется 5 сентября. Предыдущее послание П.Порошенко в украинскому парламенту было в сентябре 2016 года.

Регламент Верховной Рады предусматривает, что парламент заслушивает ежегодные послания президента о внутреннем и внешнем положении страны. В соответствии со ст.167, ежегодное послание главы государства оглашается до 31 марта.