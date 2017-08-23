В Украине утверждена Стратегия коммуникаций в антикоррупционной сфере до 2020 года

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции на период до 2020 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно проекту решения, основными целями развития сферы антикоррупционных коммуникаций до 2020 года является формирование доверия к государственной антикоррупционной политике, координация объективного информирования общества о проведении антикоррупционной реформы, формирование "нулевой толерантности" к коррупции.

Кабмин поручил Министерству информационной политики совместно с заинтересованными центральными органами исполнительной власти в месячный срок подать правительству план мер по реализации Стратегии.