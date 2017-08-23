Политика

12:23 23.08.2017

Китай увидел признаки ослабления напряженности ситуации с КНДР, осудил американские санкции

В МИД Китая считают, что напряженность на Корейском полуострове снизилась после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности проведения переговоров с КНДР в ближайшем будущем, сообщила в среду на брифинге представитель ведомства Хуа Чуньин.

По ее словам, ситуация на Корейском полуострове улучшилась благодаря усилиям различных сторон, хотя и сейчас эта проблема остается очень трудной и деликатной.

Также Пекин заявил, что новые американские санкции, затрагивающие китайские компании, которые связаны с КНДР, не помогут взаимодействию США и КНР по ядерной проблеме в Северной Корее.

"Подобные действия США не помогут ни решению проблемы, ни установлению взаимного доверия и сотрудничества с Китаем. Мы призываем американскую сторону прекратить эти неверные действия и исправить их", - заявила Хуа Чуньин.

Накануне Минфин США ввел индивидуальные санкции в отношении ряда физических лиц и компаний России, Китая, Сингапура и Намибии из-за контактов торгового характера с КНДР.

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