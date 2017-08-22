Политика

19:14 22.08.2017

Порошенко хочет услышать от Путина публичный призыв к прекращению огня на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонной конференции лидеров-стран "нормандской четверки" во вторник, 22 августа, намерен добиваться, чтобы президент России Владимир Путин сделал публичный призыв к прекращению огня на Донбассе.

"Задержка – только со стороны России. Только из-за того, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит, и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории Украины, прекратить стрелять. И в этот раз очень важно, чтобы прозвучал именно общий призыв, в том числе и в частности со стороны российского президента – призыв к общему постоянному прекращению огня. Я подчеркиваю: этот призыв должен быть сделан публично", - сказал президент Украины в ходе церемонии открытия отремонтированного Музыкально-драматического театра в Северодонецке (Луганская обл.) во вторник.

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Интерфакс-Украина
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