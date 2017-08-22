Порошенко и Мэттис в четверг сделают заявление для прессы

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, сделают совместное заявление для прессы по итогам совместных переговоров.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, церемония встречи П.Порошенко и Дж.Мэттиса возле здания администрации президента Украины запланирована на 12:00, а в 12:50 президент Украины и глава американского оборонного ведомства сделают заявление для представителей СМИ.

Как известно, министр обороны США Дж.Мэттис 23-24 августа посетит Киев, где намерен, в частности, встретиться с П.Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Вместе с главой американского оборонного ведомства столицу Украины посетит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, который также намерен провести встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.