Политика

16:32 22.08.2017

Порошенко надеется, что Рада после каникул проголосует за пенсионную реформу

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада примет пенсионную реформу во втором чтении в начале осенней сессии.

"Я очень надеюсь, что сразу же после открытия Верховной Рады мы получим второе чтение… чтоб тот, кто больше работает, у кого больше пенсионный стаж, получал бОльшую пенсию", - сказал П.Порошенко во вторник в ходе визита в Харьковскую область.

"Если мы повысили минимальную зарплату, если в Пенсионный фонд поступило больше денег, это абсолютно честный разговор с собственным народом – мы должны повысить пенсии тем, кто больше работал. Это также содействует детенизации и борьбе с зарплатой в конвертах", - добавил П.Порошенко.

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