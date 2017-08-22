Турчинов: существующая система государственного экспортного контроля исключает возможность передачи ракетных двигателей РД-250 КНДР

Существующая система государственного экспортного контроля исключает возможность передач товаров военного назначения в страны, в отношении которых введены санкции Совета Безопасности ООН, в частности ракетных двигателей РД-250 и их модификаций в Северную Корею, сказано в докладе секретаря СНБО Украины Александра Турчинова президенту Украины Петру Порошенко.

Согласно докладу А.Турчинова, который возглавляет рабочую группу по вопросам проверки информации из статьи газеты "The New York Times", текст которого распространила во вторник пресс-служба СНБО, ракетные двигатели РД-250 в количестве 3-х единиц входят в состав первой степени межконтинентальных баллистических ракет Р-36, Р-36орб и первых ступеней ракет-носителей "Циклон-2" и "Циклон – 3". Ракетный двигатель РД-252 (высотная модификация РД-250) входит в состав второй ступени межконтинентальных баллистических ракет Р-36 и Р-36орб. Ракетный двигатель РД-262 (высотная модификация РД-250) входит в состав второй ступени ракет-носителей "Циклон-2" и "Циклон – 3".

"По итогам проведенной работы и на основании предоставленных государственными органами материалов рабочая группа констатирует: существующая система государственного экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и товаров двойного использования исключает возможность передач таких товаров в страны, в отношении которых введен соответствующие санкции Совета Безопасности ООН", - сказано в докладе

Также отмечается, что за период независимости Украины Госэкспортконтроль не давал разрешительных документов на поставку в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и составляющих к ним.

В докладе отмечается, что анализ, проведенный украинскими специалистами, изображения ракет Hwasong-12, Hwasong-14, в частности, основного однокамерного двигателя первой ступени, показал, что в них не используется ракетный двигатель РД-250, который является двухкамерным.

"Однако для его создания не исключается возможность использования отдельных составных частей ракетного двигателя РД-250", - сказано в докладе.

Отмечается, что разработчиком двигателя РД-250 является российское предприятие НПО "Энергомаш". В 1965 году российское предприятие передало документацию для организации серийного производства указанных двигателей на ГП "КБ "Южное" и ГП "ПО "Южмаш".

"Все ракетные двигатели, пригодные для летного использования, включая двигатель РД-250 и его модификации, поставлялись с ГП "ПО "Южмаш" в РСФСР, а позже в РФ, только в составе ракет", - сказано в докладе.

В документе указано, что технологическая линия по выпуску этих двигателей на "Южмаше" была демонтирована в 1994 году, и с этого времени в Украине отсутствуют мощности для производства таких двигателей.

Согласно приведенной информации, 30 ракетных двигателей РД-250 и 10 ракетных двигателей РД-262 (высотная модификация ракетного двигателя РД-250), изготовленные до 1991 года и хранившиеся на складе готовой продукции ГП "ПО "Южмаш", были использованы при составлении 10 ракет-носителей "Циклон-3". С 1992 до 2008 года они были отправлены в Российскую Федерацию, что подтверждается соответствующими документами предприятия.

В докладе сказано, что в настоящее время в Украине на учете находятся и есть в наличии: на ГП "ПО "Южмаш" 3 ракетоносителя "Циклон-2" (1 ед. - 1983 года изготовления, 2 ед. – 1986), в состав которых входит 9 двигателей РД-250 и 3 двигателя РД-262 (3 ед. РД-250 и 1 ед. РД-262 в каждой ракете). Эти ракетоносители были доставлены в Украину из РФ в 2013 году. В музейных и учебных фондах г.Днепр находится один неполный макет (отсутствуют трубопроводы) ракетного двигателя РД-250; один учебный макет межконтинентальной баллистической ракеты Р-36 (8К67), в составе которой есть макеты трех двигателей РД-250 и одного двигателя РД-252. Эти изделия используются в учебном процессе.

"Конструкторская, технологическая и другая документация на производство ракетной техники и составляющих к ней надежно хранится в специально оборудованных помещениях, что подтверждается выводами компетентных органов Украины", - подчеркивается в докладе.

В докладе подчеркивается, что компетентные органы Украины осуществляют постоянный надзор за предприятиями ракетно-космического комплекса государства, исключая возможность несанкционированного доступа посторонних лиц к ракетным технологиям, что подтверждает задержание, арест и осуждение в 2012 году граждан Северной Кореи при попытке получения соответствующей технологической документации.

В документе также приводится информация, что для эксплуатации двигателей типа РД-250 необходимы соответствующие компоненты топлива (гептил, амил). В Украине такие компоненты топлива не производятся. Производителями гептила является РФ, США, КНР, Великобритания, ФРГ, Нидерланды и Бельгия, а окислитель амил производится в РФ, США, КНР и ФРГ.