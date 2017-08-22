В "Нашем крае" требуют создать концепцию развития логистической инфраструктуры

В партии "Наш край" требуют от правительства создать все условия, чтобы строительство дорог способствовало оздоровлению экономики, а не стимулировало коррупцию за счет "откатов".

"Каждый год правительство тратит миллиарды гривень на строительство некачественной дороги, которую гарантированно через 3-5 лет нужно будет ремонтировать. По оценкам экспертов, "откат" от строительства дорог сегодня составляет 15% от общей суммы расходов. То есть каждые три-пять лет в карманы коррумпированных чиновников направляются "запланированные" правительством миллионные доходы", - цитирует пресс-служба партии сопредседатель "Нашего края" Александра Мазурчака.

По его убеждению, пока власть не прекратит строить дороги с гарантией быстрых "инвестиций" в их постоянный ремонт, украинцы еще долго не увидят качественных дорог.

Политик подчеркнул, что кроме разбитых дорог, у власти полностью отсутствует понимание развития транспортных потоков и путей их реализации.

"Большие и средние города областного значения "задыхаются" от отсутствия кольцевых автодорог. Вопреки запретам городских властей на въезд фур и грузовиков, машины из-за нехватки других путей вынуждены въезжать в города, что приводит к полному разрушению дорог. До сих пор не начато строительство грузовых хабов возле городов для разгрузки многотонных фур - у власти полностью отсутствует видение развития логистической инфраструктуры", - убежден А.Мазурчак.

"Наш край" требует от правительства прекратить стимулировать взяточничество и коррупцию в виде "откатов" при строительстве дорог и разработать национальную концепцию развития транспортной инфраструктуры.

"Пока правительство не начнет строить дороги с гарантией в 10-20 лет и перестанет каждые 3-5 лет обогащать коррупционеров за счет "откатов" от строительства некачественных дорог, украинцы еще много лет будут жаловаться на бездорожье. Строительство хабов, платных и параллельных бесплатных дорог, кольцевых дорог вокруг городов даст мощный толчок развитию экономики и, в итоге, будет способствовать экономическому оздоровлению страны", - убежден А.Мазурчак.

В Украине общая протяженность дорог 430 тыс. км. Из них - 170 тыс. км общего пользования и 260 тыс. км коммунальных дорог. Дороги общего пользования в Украине делятся на международные, национальные и местные, финансируются из госбюджета. Все дороги, которые строят в Украине в текущем году, имеют 5-летнюю гарантию.