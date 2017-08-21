Политика

19:49 21.08.2017

Украина рассматривает сотрудничество с Израилем при создании образовательной онлайн-платформы

Украина рассматривает возможность сотрудничества с Израилем при создании Национальной образовательной онлайн-платформы, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе встречи с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным.

"Украина рассматривает возможность сотрудничества с Израилем для создания Национальной образовательной онлайн-платформы, на которой будут хранить образовательные материалы для школьников, педагогов и родителей", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования в понедельник.

По словам Л.Гриневич, электронная платформа нужна для полноценного сопровождения реформы образования, чтобы предоставить учителям интерактивные онлайн-материалы, которые помогут качественно использовать компетентностные методики обучения.

"Также эта платформа должна сыграть важную роль в повышении доступа детей из сельских территорий к качественному образованию", - отметила Л.Гриневич.

По словам министра, подобная платформа разработана в Израиле уже давно и сейчас Украина ищет возможности для реализации проекта, в рамках которого израильская сторона поможет перенести готовые решения со своей платформы на украинскую.

В государственный бюджет на 2018 год планируется заложить около 54 млн грн на закупку оборудования для работы платформы и ее сопровождения.

"В ряде стран такие проекты финансировал Мировой банк, но в свое время, во времена министра Табачника (экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника – ИФ), был провален образовательный проект с этой организацией. Сейчас мы имеем с ними меньший проект, и с большой инвестицией они смогут зайти только в 2019 году", - добавила Л.Гриневич.

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