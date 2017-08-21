Политика

16:37 21.08.2017

Большая семья Трампа за семь месяцев "опустошила" рассчитанный на год зарплатный бюджет агентов Секретной службы США

Секретной службе США не хватает денег, чтобы платить за переработку агентам службы безопасности, сопровождающим в поездках президента США Дональда Трампа и его делегацию, из-за того, что у нынешнего главы государства слишком большая семья и внушительное количество недвижимости, сообщает в понедельник сайт газеты USA Today со ссылкой на главу структуры Рэндольфа Аллеса.

"У президента большая семья, а выполнения нами обязанностей (защищать президента - ИФ) требует закон. Я не могу этого изменить. У меня нет пространства для маневра", - заявил он в интервью изданию.

По его словам, в настоящее время его служба выплатила зарплаты и бонусы за переработку более 1 тыс. сотрудникам на сумму, рассчитанную на целый год. Такая ситуация, как считает Р.Аллес, сложилась из-за того, что сейчас под защитой агентов Секретной службы, находятся 42 человека из команды Д.Трампа, из которых 18 - члены его семьи, в то время как при экс-президенте США Бараке Обаме агенты обеспечивали безопасность только 31 человеку.

USA Today сообщает, что сотрудники Секретной службы США столкнулись со значительными переработками еще с момента проведения выборов, но за первые семь месяцев Д.Трампа на посту президента нагрузка не снизилась.

"Агенты должны обеспечивать безопасность Д.Трампа, который ездит почти каждые выходные во Флориду, Нью-Джерси или Вирджинию, где у него есть собственные владения, а также его взрослых детей, чьи бизнес-поездки или отдых может забросить их в любую точку страны или за океан", - отмечает газета.

Таким образом, подчеркивает издание, без одобрения Конгресса США на выделение дополнительного финансирования у Секретной службы не получится рассчитаться с сотрудниками по зарплате.

По данным USA Today, в настоящее время каждый агент получает до $160 тыс. в год, и Р.Аллес уже начал вести переговоры с ключевыми фигурами в Конгрессе о подъеме уровня их заработной платы до $187 тыс. в год на время первого срока Д.Трампа.

"Но даже если эта инициатива получит одобрение, около 130 опытных агентов не получат в полной мере компенсацию за сотни отработанных ими часов", - сообщает издание.

"Я не вижу возможности для изменений ситуации в ближайшее время", - говорит Р.Аллес.

В настоящее время в Секретной службе США работают около 1,1 тыс. сотрудников.

Также USA Today приводит места поездок Д.Трампа и его семьи. К примеру, с момента инаугурации Д.Трамп семь раз съездил в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, пять раз - в гольф-клуб в Нью-Джерси, а также посещал "Трамп-Тауэр" на Манхеттене. Поездка сына президента Эрика Трампа в Уругвай стоила Секретной службе США почти $100 тыс. только за номера в отеле, также Э.Трамп посещал Великобританию и Доминиканскую республику, а в феврале он вместе с братом Дональдом Трампом-младшим побывал на открытии нового отеля семьи в Ванкувере, а также гольф-клуба в Дубае. Кроме того, агенты Секретной службы США обеспечивали безопасность дочери президента Тиффани и ее бойфренду на каникулах в Венгрии и Германии, а также дочери и советнику президента Иванки Трамп и ее супругу Джареду Кушнеру, также советнику Д.Трампа, на лыжном курорте в Колорадо.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Меркель раскритиковала планы экс-канцлера ФРГ Шредера по входу в совет директоров "Роснефти"

Порошенко: Визит Мэттиса очень важен для укрепления обороноспособности Украины

Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться в сентябре в Украину

Посольство США объявляет о приостановке выдачи неиммиграционных виз по всей России

Национальные интересы Украины и внешние интересы США сейчас совпадают, но ситуация может измениться - Горбулин

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Ирана назвал внешнеполитическим приоритетом сохранение соглашения по ядерной программе

Миллиардер Карл Айкан решил покинуть пост советника Трампа

Трамп решил уволить Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам

Запад настроен "додавить" Россию для получения реальных результатов мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Шеф Пентагона посетит Киев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать термобелье на price.ua
РЕКЛАМА