Политика

14:18 21.08.2017

Порошенко: Визит Мэттиса очень важен для укрепления обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность визита в Украину министра обороны США Джеймса Мэттиса.

"Сейчас для совместного празднования 26-ой годовщины Независимости Украины к нам в Киев символично прибудут министры обороны наших стран-партнеров, в том числе министр обороны США. Джеймс Мэттис большой друг Украины и уверен, что эти переговоры будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления обороноспособности нашего государства", - сказал П.Порошенко во время рабочей поездки в Кировоградскую область в понедельник.

Глава государства также напомнил, что в июне текущего года состоялся его визит в Вашингтон, где прошли важные переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также ключевыми министрами США.

Как известно, министр обороны США Дж.Мэттис 23-24 августа посетит Киев, где намерен, в частности, встретиться с П.Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

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