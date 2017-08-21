Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться в сентябре в Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили намерен вернуться в Украину, несмотря на предложения гражданства от нескольких европейских стран.

"Как вы знаете, я решил возвращаться 10 сентября в Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела и доходов, наверное, я здесь не останусь. Но я помню, как в свое время по указанию Путина русский олигарх Иванишвили возбудил против меня в Грузии уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно так же Порошенко издал свой указ и закрыл мне путь в Украину и угрожает экстрадировать меня в Грузию по надуманным, по указанию Путина, уголовным делам", - сказал М.Саакашвили в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник.

Политик выразил надежду, что на границе возле пункта пропуска соберутся его сторонники.

"Если мы станем вместе, с нами они ничего не смогут сделать. Я на вас очень рассчитываю, и вы на меня тоже можете рассчитывать. Я вас не подведу. До встречи на украинско-польской границе!" - добавил М.Саакашвили.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

16 августа М.Саакашвили проанонсировал, что вернется в Украину 10 сентября.

Позже в Госпогранслужбе Украины сообщили, что пограничники в случае попытки М.Саакашвили пересечь госграницу, будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

"Если абстрагироваться от фамилий, человек, у которого недействительный паспорт, то алгоритм один: мы паспорт изымаем, а гражданину отказываем в пересечении границы", - пояснил агентству "Интерфакс-Украина" спикер погранведомства Олег Слободян.