Политика

09:39 19.08.2017

Трамп решил уволить Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам

Президент США Дональд Трамп принял решение уволить Стивена Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам, сообщает в пятницу газета The New York Times со ссылкой на информированные источники в администрации.

По их данным, президент уже сообщил об этом решении своим помощникам.

The New York Times утверждает, что Д.Трамп обсуждал с высокопоставленными сотрудниками Белого дома, когда и как объявить об уходе С.Бэннона со своего поста. При этом газета не исключает, что Д.Трамп "может решить оставить Бэннона на своем посту еще на какое-то время".

При этом близкие к С.Бэннону источники утверждают, что он сам решил уйти в отставку и передал Д.Трампу соответствующее прошение еще 7 августа.

Слухи об отставке С.Бэннона циркулируют в Вашингтоне уже несколько месяцев. Это связано с его многочисленными разногласиями с другими близкими соратниками Д.Трампа, в том числе - с членами семьи президента США.

В то же время, как отмечают наблюдатели, уход С.Бэннона, вероятно, будет отрицательно воспринят той частью СМИ США, которая придерживается наиболее консервативных позиций.

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