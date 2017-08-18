Политика

19:13 18.08.2017

Шеф Пентагона посетит Киев

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства в пятницу.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Дж.Мэттис в субботу, 19 августа, начнет свои визиты для подтверждения приверженности США стратегическому партнерству на Ближнем Востоке и в Европе.

В понедельник, 21 августа, в Иордании он встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Иордании Махмудом Фрейхатом.

В среду, 23 августа, Дж.Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко пригласил новоизбранного президента Индии посетить Украину

Встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки" прошла 16 августа в Минске

Грузия вновь требует от Украины экстрадиции Саакашвили

Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину из Польши

МИД направил ноту РФ для выяснения обстоятельств задержания в Крыму украинца Лимешко

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины передал российской стороне ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в Севастополь

ЦИК назначила дату местные выборы в 202 объединенных громадах

Порошенко назначил Бориса Бабина постпредом президента в Крыму

Деркач призвал Порошенко не допустить противоправных действий силовиков против журналистов "Эры" за расследование вмешательства в выборы в США

Кнессет вряд ли примет решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа, Элькин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5581.html
РЕКЛАМА