Шеф Пентагона посетит Киев

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства в пятницу.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Дж.Мэттис в субботу, 19 августа, начнет свои визиты для подтверждения приверженности США стратегическому партнерству на Ближнем Востоке и в Европе.

В понедельник, 21 августа, в Иордании он встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Иордании Махмудом Фрейхатом.

В среду, 23 августа, Дж.Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.