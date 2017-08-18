МИД Украины передал российской стороне ноту протеста в связи с очередным "визитом" Путина в Севастополь

Министерство иностранных дел Украины считает очередной "визит" президента РФ Владимира Путина в город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, соответствующая нота протеста направлена в МИД РФ.

"18 августа 2017 года начался очередной "визит" делегации во главе с президентом РФ В.Путиным в украинский город Севастополь, временно оккупированный Российской Федерацией. Украинская сторона считает упомянутый "визит", как и другие так называемые поездки российских должностных лиц во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г.Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - говорится в комментарии МИД Украины в пятницу.

В ведомстве вновь подчеркнули, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. "Это признается всем цивилизованным миром, который уже дал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем введения против нее соответствующих ограничительных мер (санкций)", - напомнили в МИД.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.