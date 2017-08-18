Политика

19:11 18.08.2017

ЦИК назначила дату местные выборы в 202 объединенных громадах

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 29 октября первые местные выборы в 202 объединенных территориальных громадах (25 городов, 116 сел и 61 поселок) во всех областях Украины.

По предварительным подсчетам, на этих выборах смогут проголосовать 1 млн 300 тыс. избирателей (то есть, около 4% всех избирателей Украины).

Для сравнения, за предыдущие полтора года, с 25 октября 2015 года по 30 апреля 2017 года в Украине первые местные выборы состоялись в 415 объединенных громадах.

При этом в ЦИК отметили, что в 2017 году еще могут быть назначены первые местные выборы в других объединенных громадах. "Такие выборы могут быть назначены до конца нынешнего года на любое воскресенье декабря, кроме последнего. ЦИК продолжает ожидать поступление обращений от областных государственных администраций о назначении первых местных выборов в других громадах, которые уже объединились или намерены объединиться", - говорится в сообщении.

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